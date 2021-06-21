/636678/وكيل-وزارة-التعليم-بالمنوفية-يتابع-امتحانات-الثانوية-العامة-التجريبية-من-مدرسة-ياسر-فريج-بشبين-الكوم

تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام الامتحان التجريبي الثالث لطلبة شهادة الثانوية العامة، وذلك بمقر مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية الجديدة بنات بشبين الكوم سابقا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام الامتحان التجريبي الثالث لطلبة شهادة الثانوية العامة.

وأكد أحمد سويد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة يعقد فى الفترة من اليوم الاثنين 21 يونيو وحتى الاثنين 28 من ذات الشهر.

أوضح أن الهدف من الامتحان هو التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم "السيرفرات"والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية.

أضاف أنه يتم عقد الامتحان على الحاسب اللوحى للطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم 21 يونيو الامتحان التجريبى بينما يؤدي يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت.

امتحانات الدبلومات 2021

كما تابع مدير مديرية التعليم في المنوفية، امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية في يومها الثالث بمقر لجنة مدرسة الثانوية الفنية التجارية المشتركة بشبين الكوم للإطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والالتزام بالتعليمات المنظمة والإجراءات الاحترازية.

كما اطمئن على انضباط اللجان الامتحانية وتواجد كافة العاملين المشرفين على انضباط اللجنة مؤكدا علي عدم وجود شكاوى من ورقة الأسئلة .

أكد مدير تعليم المنوفية يتابع يوميا عملية توزيع مظاريف أسئلة الدبلومات الفنية من داخل مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع اوراق الإجابة بديوان المديرية كما يتابع من داخل غرفة العمليات سلامة وصول كراسات الإجابة إلى المديرية حتى وصولها إلى مقر لجان النظام والمراقبة بالقطاعات المختلفة .

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام 3 و5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و التجارية و الفندقية يخوضها 750 ألف طالب و طالبة علي مستوي الجمهورية ، وتستمر حتي الأول من يوليو القادم.