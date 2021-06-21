/636679/اليوم-عبدالناصر-زيدان-ضيفا-على-برنامج-سويعة-سبورت-على-قناة-حنبعل-التونسية

يحل الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على قسم الرياضة بموقع دوت الخليج، ضيفا في السادسة من مساء اليوم الإثنين، على قناة حنبعل التونسية، للحديث حول تغطية دوت الخليج لمباراة الأهلي والترجي الرياضي الأخيرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف .

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل ضيفا في البرنامج:

ومن المقرر أن يحل زيدان ضيفا في برنامج «سويعة سبورت»، الذي يقدمه الإعلامي شاكر كنزالي، في الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة .

تردد قناة حنبعل

ويذاع البرنامج على قناة حنبعل، تردد 11657 عمودي .

ونجح موقع نحيا مصر في لفت انتباه أنظار الجماهير التونسية خلال تغطية أحداث مباراة الأهلي والترجي، وانفراده بالعديد من التقارير والأخبار الخاصة من داخل بعثة الفريقين، بجانب المقابلات الحصرية التي أجراها عبدالناصر زيدان مع نجوم الكرة التونسيةوعلى رأسهم نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي .

وأثارت تغطية دوت الخليج لمواجهة الأهلي والترجي في استاد حمادي العقربي، ردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي التونسي، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، ونجاح الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه، الأمر الذي زاد من صعوبة موقف بطل تونس في البطولة .

موعد مباراة الاهلي والترجي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.