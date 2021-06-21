نقل النواب تشكل لجنة قانونية لدراسة العقد المبرم بين هيئة السكة الحديد وشركة«ابيلا مصر» صور وفيديو

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اخذ علي عاتقه تمكين الشباب والمرأة، مشيرا الي انه لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كان بيننا اليوم اثنين من الشباب لحل مشاكل المواطنين وهما محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم وايمان ريان نائب محافظ القليوبيه، لافتا إلى أنهم اثبتوا انهم أهل للثقه .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات

الشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر)

وتابع النائب علاء عابد،رئيس لجنة النقل والمواصلات، اثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتابع النائب علاء عابد، ان لحنه النقل والمواصلات تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن نسمح باهدار للمال العام وسيحاسب كل من قصر او تسبب باي طريقة في اهدار المال العام.

كما وجه النائب علاء عابد، عدد من الاسئله حول ديون شركة "ابيلا مصر" هل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي ، ام تم حسابها طبقا لبنك HSBC وما سبب ذلك حيث انها ٢% وفائدة البنك المركزي ١٥%.

لجنة فض المنازعات

ومن جانبه وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئله لمسؤلي هيئة النقل والمواصلات، اولا كيف تمت الموافقة من الاساس التعامل بفائدة ٢% وكانت فائدة البنك المركزي، ١٥ %، وبالتالي تم اضاعه اكثر من ٢٥ مليون جنيه علي الدولة ، ومنذ اربع سنوات تعمل لجنة فض منازعات لم تصل لحل ،وبالتالي هناك اهدار لاموال الدوله .

الهيئة القومية للسكة الحديد

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

لجنة لدراسة عقد السكة الحديد مع ابيلا مصر

وطالبت لجنه النقل والمواصلات، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر، وتم تشكيل لجنة قانونية من لجنه النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات و النائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب ، والدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات.