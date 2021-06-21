/636682/حوارات صوت-مصر تناقش-مستقبل-السياحة-الرياضية-وتشجيع-الاستثمار-الرياضي-بالدولة

من خلال حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms لعام 2021، والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة، تناولت حلقة خاصة التكامل بين الرياضة والاستثمار، ومستقبل السياحة الرياضية في مصر من خلال تنظيم البطولات الدولية، وذلك من خلال الحوار مع عمرو السنباطي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، ومؤسس وشريك بأكاديمية سماش، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-Eventsومؤسس مهرجان الجونة للاسكواش.

تشجيع الاستثمار الرياضي

قال عمرو السنباطي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي: “إذا أردنا توسيع قاعدة ممارسي الرياضة لابد من تشجيع الاستثمار في الرياضة ، وأن نرفع من على كاهل الدولة الاستثمارات التي توضع في المنشآت الرياضية ونشجع القطاع الخاص والكيانات العامة أن تزيد استثماراتها في الرياضة بحيث أن المنتج الرياضي يصل لجموع الناس، وقد بدأنا فكرة النوادي الخاصة والمتخصصة منذ أكثر من 25 سنة من خلال نادي "سماش" ووجدت إقبالاً ونجاحاً كبيراً، كما أنه من أهم العوامل لتشجيع الاستثمار الرياضي هو توفير أراضي بتكلفة خاصة وألا تعامل مثل أي مشروع استثماري آخر، والاستثمار الرياضي هو استثمار في الانسان المصري يعود بالنفع على الدولة بصفة عامة وصحة الانسان".

وأوضح السنباطي: “أن تنشيط السياحة الرياضية مرتبط بزيادة عدد البطولات المقامة في مصر وبالتالي زيادة عدد الأجانب القادمين مما يضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، وكذلك العمل على تسويق المنشآت الرياضية وتشجيع الأندية والدول لإقامة معسكرات رياضية لهم في مصر على مدار العام، ومع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية مثل عزبة الهجانة التي أصبحت حي الأمل والعمل على إقامة منشآت رياضية داخل هذه المجتمعات وتطوير أسلوب حياة المواطن، أتمنى أن تصبح الرياضة أسلوب حياة لكل المواطنين المصريين باختلاف أعمارهم من أجل صحة المواطن المصري وأسلوب تفكيره وأسلوب حياته اليومية يختلف وزيادة قدرته على العمل والعطاء ويصبح منهج للمواطن بصفة عامة".

ومن جانبه قال عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-Eventsومؤسس مهرجان الجونة للاسكواش:" بدأت تنظيم بطولة الجونة بسبب حبي وشغفي للعبة الاسكواش وكنت أرغب في تقديم شيء لأبناء مصر في هذا المجال، وكانت أول بطوله في 2010 وبدأ معها ظهور العديد من الأبطال في لعبة الاسكواش ولم يكن هناك بطولات دولية كبيرة تنظم في مصر في ذلك الوقت، والآن وبعد 10 سنوات من إقامة أول بطولة أستطيع أنه كان لها تأثير كبير في اللعبة وأصبحت رياضة مؤثرة في مصر وأصبحت القنوات الإعلامية تقوم بإذاعة البطولات وبالتالي أصبح جميع اللاعبين لديهم رعاة وأصبحوا من اللاعبين الرئيسين وأصبح هناك استثمار رياضي في اللاعبين والبطولات واتسعت قاعدة الجماهير للعبة مما شجع العديد من الأطفال والشباب للاشتراك في اللعبة لما أصبح لها من صدى وجوائز وانجازات، كما أصبح لدينا في مصر إثنين من أكبر 8 بطولات في العالم."

وعن مسابقة ريادة الأعمال التي قام بإطلاقها، أشار عمرو منسي:" بدأت فكرة ريادة الأعمال من منطلق شخصي، وفكرت أن تكون هناك مسابقة لرواد الأعمال من الشباب لمشاريع بدأت واستطاعت تحقيق نجاح وإحداث تأثير في مجالها وتم اختيار اللجنة الاستشارية الخاصة بجائزة "ريادة الأعمال في مصر" (EEA) والتي ضمت مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، وشملت المسابقة أكثر من 15 صناعة منها الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية، الخدمات الإعلامية والإعلانية، والسياحة، وغيرها من المجالات".

وأضاف منسي:” وقد أقيم الاحتفال بتوزيع الجوائز مؤخراً عند سفح الأهرامات وتم تكريم أبرز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات تقديرًا لجهودهم بحضور نخبة من أكبر رجال الأعمال والاقتصاد والشخصيات العامة في مصر، لدعم ومساندة ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ومساندة رواد الأعمال المصريين في مختلف المجالات والتشجيع على الإبداع والابتكار وظهور جيل جديد من رواد الأعمال."

هذه الحلقة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms لعام 2021، في إطار الحوارات التي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وركزت فيها هذا العام على أن تكون دعوة للتفاؤل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحوارات خلال عام 2020 والذي ظهر من خلال المتابعات والوصول للحلقات الذي بلغ 11 مليون مستقبل، كما بلغت المشاهدات 4.5 مليون مشاهدة و3.5 مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.