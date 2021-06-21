سفير مصر لدى جيبوتي يلتقي وزير الأوقاف الجيبوتي

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التقى اليوم السفير محمد مصطفي عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن بري، حيث قام بتسليمه شحنة من الكتب المقدمة كهدية من مصر إلى جيبوتي لدعم مكتبتها الوطنية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اللقاء الذى تم بين السفير محمد مصطفي عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن بري.

سفير مصر لدى جيبوتي

وأوضح السفير المصري في تصريحاته أن التعليم والثقافة يحظيان بأولوية خاصة في إطار المساعي الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى المنح التعليمية التي تقدمها مصر لأبناء الشعب الجيبوتي، وهو ما يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

الوزير الجيبوتي يثمن موقف مصر الداعم لبلاده

من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الدعم المصري المستمر لبلاده، حيث أكد أن البلدين يتشاركان نفس الاهتمام في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مشيداً بدور الأزهر الشريف في هذا الخصوص، وأضاف أن بلاده تتطلع دوماً إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في المجالات والموضوعات ذات الصلة.

وتكثف مصر بشكل منتظم مجهوداتها تجاه أفريقيا، حيث سبق أن سلم السفير «محمد جابر أبو الوفا» سفير جمهورية مصر العربية، لدى جمهورية تنزانيا المتحدة المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى مستشفى "الشرطة - كيلوا"، بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجرى تسليم المساعدات في احتفال رسمي بحضور عدد من قيادات الشرطة التنزانية على رأسهم المفتش العام للشرطة "سيمون سيرو"، وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية التنزانية ومستشفى الشرطة بدار السلام.