حافلة الزمالك تصل إلي السويس استعداداً لمواجهة مصر المقاصة

وتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل الحصول على قسط من الراحة، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفريق الفيومي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 22 لاعبا بقائمة المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

لفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.