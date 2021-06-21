شباب الشيوخ تعقد اجتماعها لمناقشة سبل مواجهة قضية البطالة لدي الشباب«صور»

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب ابراهيم حجازي، وبحضور وكيل اللجنة النائب احمد دياب اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة سبل مواجهة قضية البطالة لدي الشباب .

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