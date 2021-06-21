/636686/نيفين-جامع-تشكيل-لجنة-من-وزارة-الصناعة-لزيارة-أبوحزام-وحمر-دوم-بنجع-حمادي

قررت د. نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجاره تشكيل لجنه من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة إحتياجتهما، وأصدرت الوزيرة تعليماتها بمعرفة إحتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الاسبوع المقبل والتنسيق مع السيد اللواء محافظ قنا.

دوت الخليج يرصد زيارة وفد من النواب للقريتين جاء ذلك خلال إستقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري الذي قدم لها طلبا باسمه وأسماء النواب هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل وسيد المنوفي ومحمد كمال موسي. وكان النائب مصطفي بكري ومعه عدد من النواب والعمد والمشايخ قد زاروا أبوحزام السبت الماضي بهدف التواصل مع العائلات بعد أحداث العنف الأخيره التي شهدتها القريه.

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