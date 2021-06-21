صناعة الشيوخ تناقش المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية «صور»

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عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان ابو العزم اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية والتعرف على المعوقات التى تواجه تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 فى نطاق عمل الوزارة .

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