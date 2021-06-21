/636689/في-ظروف-غامضة--انتشال-جثة-فتاة-من-النيل-بكفر-الشيخ

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، جثة فتاة، في العقد الثاني من عمرها، مجهولة الهوية، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، حيث لم يجد رجال الإنقاذ اي أوراق شخصية معها تكشف عن هويتها، وذلك من مياه النيل بفرع رشيد بمدينة دسوق، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل انتشال جثة فتاة مجهولة في كفر الشيخ

وتعود التفاصيل عندما تلقى العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، بلاغا من الأهالي بمدينة دسوق، يفيد بوجود جثة طافية على السطح أو عائمة بنيل دسوق بفرع رشيد، كلف مباحث قسم دسوق، برئاسة المقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث بندر دسوق، بانتقال قوة شرطية إلى هناك، بينما انتقل رجال الإنقاذ أيضا، للموقع، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق بمعاونة بعض الأهالي والصيادين من انتشال الجثة.

وأتضح أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بإسفكسيا الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإيداع الجثة في مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، حيث كلفت بعمل التحريات اللازمة.

النيابة العامة

كما كلفت النيابة بنشر اوصاف ومواصفات الفتاة، وفحص البلاغات المقدمة باختفاء فتيات خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتمكن من تحديد هوية الجثة التي عُثر عليها بمياه النيل بدسوق.

ومن جانبه نشرت مجموعات من رواد التواصل الإجتماعي « فيسبوك»، في مركز ومدينة دسوق، منشورات تفيد العثور على جثة فتاة في مياه النيل، أملا في الوصول إلى ذويها.