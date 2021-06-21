/636690/الفنان-أحمد-حلاوة-ينضم-لفيلم-الجواهرجي-ويجسد-شخصية-والد-منى-زكى

دوت الخليج يكشف تفاصيل الدور الذي يلعبه الفنان أحمد حلاوة بفيلم الجواهرجي، فضلًا عن استعراضه لتوهجه الفني خلال موسم رمضان المنصرم.

قصة فيلم الجواهرجي

تدور أحداث فيلم «الجواهرجي» في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة و ريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.

ومن المقرر انطلاق تصوير العمل مطلع الشهر القادم عقب إنتهاء المخرج إسلام خيري من التحضيرات النهائية للفيلم والاستقرار على باقي فريق العمل وأماكن التصوير.

محمد هنيدي ومنى زكي يجددان التعاون بينهما بعد 23 عامًا

ويعد هذا التعاون الفني الثاني بين محمد هنيدي ومنى زكي منذ 23 عامًا، وغاب هنيدي عن السينما فيما يقترب من 4 سنوات بينما كانت التجربة السينمائية الأخيرة لمنى زكي فيلم «الصندوق الأسود» الذي عُرض خلال العام الماضي.

موسم رمضان 2021 شهد على توهج أحمد حلاوة الفني

ويذكر أن الفنان أحمد حلاوة عاش حالة نشاط فني خلال الموسم الرمضاني المنقضي، حيث شارك في ثلاثة أعمال هامة وهي مسلسل «الاختيار» للنجم أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز وإخراج بيتمر ميمي.

كما شارك في مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقي، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، فضلًا عن مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز والفنانة التونسية هند صبري، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.