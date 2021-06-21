بعد اجتماعه مع السيسى.. مدبولى يستقبل رئيس الوزراء اليونانى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، لبحث العديد من الملفات، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

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