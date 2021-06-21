وزيرا العدل والإسكان يبحثان إجراءات تنفيذ مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء توفير أراضى لإقامة محاكم ومقار للشهر العقارى فى المدن الجديدة وطرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد تم الاتفاق على توفيرها لهم بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين فى مشروع دار مصر ــ القريب من العاصمة الإدارية – وهى أيضاً جاهزة للتسليم.

كما تم التواصل بين المستشار عمر مروان وزير العدل والمحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزى بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها على ضوء مبادرات البنك المركزى.

وفى ذات السياق التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية، وتناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسى بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.