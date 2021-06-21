نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2021 بالأسم ورقم الجلوس جميع...

يترقب أولياء الأمور والطلبة في محافظة المنيا الإعلان الرسمي عن لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمنيا.

وأشار سيادته أن إدارة المنيا التعليمية حصدت المركز الأول في نسب النجاح ثم بالمركز الثاني إدارة ملوي التعليمية ثم بالمركز الرابع إدارة بني مزار ثم إدارة سمالوط ثم مطاي ثم ديرمواس ثم مغاغة ثم العدوة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد طلاب المتقدمين في امتحانات القطاع الزراعي يبلغ نحو 12600 طالب وطالبة، فيما يتقدم نحو 21600 طالب وطالبة في امتحانات القطاع التجاري، بينما يتقدم نحو 23500 طالب وطالبة على مستوى المحافظة في القطاع الصناعي.

لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.