سفير مصر لدى جيبوتي يلتقي وزير الأوقاف الجيبوتي

التقى اليوم السفير محمد مصطفي عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن بري، حيث قام بتسليمه شحنة من الكتب المقدمة كهدية من مصر إلى جيبوتي لدعم مكتبتها الوطنية.

أوضح السفير المصري في تصريحاته أن التعليم والثقافة يحظيان بأولوية خاصة في إطار المساعي الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى المنح التعليمية التي تقدمها مصر لأبناء الشعب الجيبوتي، وهو ما يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الدعم المصري المستمر لبلاده، حيث أكد أن البلدين يتشاركان نفس الاهتمام في مجال مكافحة الفكر المتطرف، مشيداً بدور الأزهر الشريف في هذا الخصوص، وأضاف أن بلاده تتطلع دوماً إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في المجالات والموضوعات ذات الصلة.