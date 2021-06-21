الرئيس السيسي: أكدت لرئيس وزراء اليونان ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وقانونى لسد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ناقش مع رئيس الوزراء اليونانى العديد من الملفات الإقليمية وأكدنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة فى إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية وعودة الطرفين الفلسطينى والاسرائيلى إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليوناني: "بحثنا الملف الليبى وأكدنا على دعم الاشقاء فى إجراء الانتخابات نهاية العام الجارى، وتسهيل إجرائها لتجرى فى موعدها وكذلك التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية دون مماطلة وتفكيك المليشيات المسلحة، وعودة ليبيا إلى أبنائها واستعادة السيادة ووحدة الأراضى وتحقيق.

وتابع الرئيس السيسى: "احط رئيس الوزراء اليونانى علما على ما آلت إليه الأمور فى المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وأكدنا على سرعة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، وأن يكون للمجتمع الدولى دوره حفاظا على استقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسى: "نرحب بكم مجددا فى القاهرة ونطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق الرخاء والازدهار للشعبين المصرى واليونانى".

واليوم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .