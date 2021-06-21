نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا المؤشرات الاوليه للقبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022 لجميع المحافظات من خلال وزارة التربيه والتعليم في المقال التالي
نتابع معكم الان تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022، حيث يبحث الكثير من الطلبه ومن اولياء الامور عن ميعاد تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022، وهذا بغد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى الباقى المحاظات الغير معلنه، وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربيه والتعليم انه سيتم اعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادى لباقى المحافظات خلال ايام قليله.
تنسيق القبول بالثانويه العامه لعام 2021-2022
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم ان درجات الفصل الدراسي الثانى هى الدرجات المقررة لنتيجه السنه الدراسيه الكامل وقد بلغ المجموع الكلى هى 280 درجه وتعتبر نسبه النجاح الكليه للعام بالكامل، وصرح ايضا انه خلال الايام القادمة ستعلن المديريات التربيه والتعليم على كافه المحافظات بأعلان تنسيق الثانويه العامة وهذا وفقا لعدد الطلاب الناجحين على مستوى المحافظات للشهاده الاعداديه.
تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022
هناك عده مؤشرات أوليه تخص بتنسيق للقبول بالثانويه العامة حيث سيتم عمليه التنسيق على ثلاث مراحل بجميع المحافظات وهى منقسمة الى المرحله الاولى وهى المرحله الاعلى درجات للالتحاق بالثانويه العامة ثم المرحله الثانيه تقل بنسبه قليله عن المرحله الاولى ثم المرحله الثالثه تكون اقل درجه يتم فيها قبول باقى طلاب الشهاده الاعداديه، وسوف نوافيكم الان من خلال موقعنا المؤشرات الاولى لتنسيق للقبول بالثانويه العامة لعام 2021 والى الان لم يتم اعتمادها بشكل رسمى .
- محافظة القاهرة:210 درجة
- محافظة الاسكندريه :215 درجه
- محافظة الجيزة: 220 درجه
- محافظة اسيوط:260 درجه
- محافظة قنا: 250 درجة
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من هنا المؤشرات الاوليه للقبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022 لجميع المحافظات من خلال وزارة التربيه والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.