من هنا المؤشرات الاوليه للقبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022 لجميع المحافظات من خلال وزارة التربيه والتعليم

نتابع معكم الان تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022، حيث يبحث الكثير من الطلبه ومن اولياء الامور عن ميعاد تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022، وهذا بغد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى الباقى المحاظات الغير معلنه، وقد صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربيه والتعليم انه سيتم اعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادى لباقى المحافظات خلال ايام قليله.

تنسيق القبول بالثانويه العامه لعام 2021-2022

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربيه والتعليم ان درجات الفصل الدراسي الثانى هى الدرجات المقررة لنتيجه السنه الدراسيه الكامل وقد بلغ المجموع الكلى هى 280 درجه وتعتبر نسبه النجاح الكليه للعام بالكامل، وصرح ايضا انه خلال الايام القادمة ستعلن المديريات التربيه والتعليم على كافه المحافظات بأعلان تنسيق الثانويه العامة وهذا وفقا لعدد الطلاب الناجحين على مستوى المحافظات للشهاده الاعداديه.

تنسيق القبول بالثانويه العامة لعام 2021-2022

هناك عده مؤشرات أوليه تخص بتنسيق للقبول بالثانويه العامة حيث سيتم عمليه التنسيق على ثلاث مراحل بجميع المحافظات وهى منقسمة الى المرحله الاولى وهى المرحله الاعلى درجات للالتحاق بالثانويه العامة ثم المرحله الثانيه تقل بنسبه قليله عن المرحله الاولى ثم المرحله الثالثه تكون اقل درجه يتم فيها قبول باقى طلاب الشهاده الاعداديه، وسوف نوافيكم الان من خلال موقعنا المؤشرات الاولى لتنسيق للقبول بالثانويه العامة لعام 2021 والى الان لم يتم اعتمادها بشكل رسمى .