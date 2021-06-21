التعليم اعتبار طالب الثانوية العامة راسبا في تلك الحالة «التفاصيل»

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أكد نائب الوزير نائب الوزير لشئون التعليم و المشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، أنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الاجابة والاسئلة الخاصة "بالبابل شيت" يتم تحرير محضر ويعتبر راسبًا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تأكيد نائب وزير التربية والتعليم، على أنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الاجابة والاسئلة الخاصة "بالبابل شيت" يتم تحرير محضر ويعتبر راسبًا.

أوضح أنه تم ارسال منشور لمديريات التعليم بذلك ، موضحا أنه حتي لو قام بتحرير الاجابة علي التابلت فلن تقبل.

الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة

وكانت اليوم الاثنين قد شهد انطلاق الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة، حيث أدي الطلاب مواد الاحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وأكدت وزارة التربية و التعليم، أن الامتحان التجريبي هدفه تعريف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

وشددت الوزارة، على ضرورة رصد الطالب للإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح، مؤكده أن ذلك يعتبر إلزاميا وأيضاً رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح. الجدير بالذكر، أن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء قد أكد ظهر اليوم أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية.

وشدد مجلس الوزراء علي أنه سيتم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومي سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع، مُشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.

يذكر أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 للشعبة الأدبية، أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ستبدأ في الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021، وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ الامتحانات من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.