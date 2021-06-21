/636703/إحالة-رؤساء-لجان-ومراقبي-أوائل-الضبعة-وفوكة--للدبلومات-الفنية-في-مطروح-للتحقيق

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى قرار مدير تعليم مطروح إحالة رؤساء لجان ومراقبين أوائل بمدارس الضبعة الصناعية والضبعة البحرية تجارى وفوكة الزراعية للشئون القانونية لتقاعسهم عن أداء الاعمال المنوطة بهم .

امتحانات الدبلومات الفنية 2021

جاء ذلك خلال زيارة التي قام بها وكيل وزارة التربية و التعليم في مطروح عاطف سلامة فجر لمركز توزيع الاسئلة للدبلومات الفنية بمدرسة زاهر جلال الاعدادية.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية أمس ، قد شهدت أداء 748 ألف 538 طالب و طالبة الامتحانات بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، ،وذلك فى 87 مادة (83 مواد فترة أولى و4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

غرفة عمليات الدبلومات الفنية 2021

كما تفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقد عدد من اللجان وهي (مدرسة 6 أكتوبر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة الحي الحادى عشر بالسادس من أكتوبر - تعليم مزدوج).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، ومحاولة التعدي على الملاحظين، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.