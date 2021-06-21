/636688/عبد-المنعم-شطة-أحيي-موسيمانى-حتى-إذا-كان-يحقق-الفوز-بتشكيل-خاطئ

تحدث عبد المنعم”شط” لاعب الأهلي السابق،علي ان نتيجة مباراة الأهلي أمام الترجي غير مطمئنة، واللقاء القادم في غاية الصعوبة، ولكن اتمني فوز المارد الأحمر.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات لاعب الأهلي السابق:

وقال شطة فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة":” أن مباراة الأهلي والترجي القادمة مهمة جداً، لأن نتيجة الفوز بهدف نظيف غير مطمئنة أيضاً ولا نضمن المفاجات، بعد مباراة الترجى الماضية الأهلى أثبت أنه يمتلك لاعبين على درجة عالية من الخبرات، وأتمنى فقط أن يستمر الأمر لأن الاستمرارية أصعب

وتابع قائلاً:”أحيي موسيمانى حتى لو كان بيكسب بتشكيل خاطئ، وهو ناجح بنسبة كبيرة جداً قد لا يكون الأفضل لكنه يتفوق على كل منتقديه، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى يحاول إعادة توزيع المسئوليات وتشكيل اللجان، أحمد أحمد عين الكثير من غير المتخصصين فى الإدارات الفنية ومناصب غير مناسبة لهم، وهذا التغيير الذى يحدث نتمنى أن يكون له مردود إيجابى فى الفترة المقبلة.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي