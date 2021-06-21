/636692/محو-أمية-المحافظات-الحدودية-بمناقشات-تعليم-الشيوخ

عقدت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس ثلاث اجتماعات اليوم لمناقشة مقترحات بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما تناقش اللجنة رد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بخصوص تطوير الاختبارات المكملة لشهادة الدبلومة الامريكية وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية بمصر .

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