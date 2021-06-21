/636693/خالفوا-قرار-الحكومة-ضبط-12973-شخص-لعدم-الإلتزام-بإرتداء-الكمامات-الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 12973 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية. جهود أجهزة وزارة الداخاية فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، خلال 24 ساعة عن الآتى: ضبط (12973) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12900) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (73) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. تحرير (924) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. كما تم ضبط (270) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1949) أرجيلة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة . جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة الجميع .

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