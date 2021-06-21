سفيان رحيمي يكشف حقيقة انضمامه للنادي الأهلى..«صور»

/636694/سفيان رحيمي-يكشف-حقيقة-انضمامه-للنادي-الأهلىصور

نشر سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، عبر حسابة الشخصي “إنستجرام” ينفي انه لم يجري اي لقاءات صحافية تؤكدا علي اقترابه للإنضمام للنادي الأهلي”.

ويرصيد دوت الخليج توضيح اللاعب:

وكتب رحيمي:” أنفي نفياً قاطعاً كل مانسب إلي بعد لقاء أمس، وأؤكد أنني لم أحادث أي صحفي بعد المقابلة، كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي”.

وتابع:” أنا لاعب الرجاء الرياضي، واقدر القميص الذي أحمله، والجماهير الرجاوية علي مساندتها، وأؤكد علي كل تركيزي منصب علي الأستحقاقات المقبلة ديما رجاء.

وذلك بعد تصريحات اللاعب حول اقترابه إلي الأنضمام للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة أمس أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم.