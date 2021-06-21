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نقل البرلمان: لدينا ٢٠٠ طلب إحاطة 90% منهم متعلق بالكباري.. والعمل جاري حتي بداية أكتوبر القادم

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قالت النائبة سولاف درويش ، انة علي جانبي الطريق الزراعي  عند قرية سنديون يوجد حوالي ١٠٠٠فدان يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحيين الذين تضطرهم ظروف عملها لعبور الطريق السريع،  مما ينتج عنه العديد من الحوادث.

 

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اجتماع لجنة النقل والمواصلات

واضافت درويش في كلمتها امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ان النفق الذي يعبر منه الاهالي للذهاب لاعمالهم بدءت عملية تطويره  منذ ٦ شهور ولم تنتهي الي الان مما ادي الي حدوث كوارث .

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات،  انة سيتم تشكيل لجنه للمعاينة حتي نري بأعيننا ويتم كتابه تقرير مفصل ، لايجاد الحل المناسب ،و حتي نستطيع أن نقوم بدورنا في الحفاظ علي حياة المواطن، وسيشارك في اللجنه نواب من لجنه النقل بالإضافه للنائبة سولاف درويش مقدمه طلب الإحاطة ستتوجه اللجنه الاربعاء القادم للمعاينه علي ارض الواقع. 

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العمل جاري حتي بداية اكتوبر القادم

واعلن رئيس لجنه النقل والمواصلات،  ان اللجنه ستظل تعمل حتي الاول من اكتوبر القادم ، لافتا ان اللجنه لديها ٢٠٠ طلب إحاطة ٩٠% منهم متعلق بالكباري ، وبالتالي نحن بحاجه الي المرونة في التعامل بيننا وبين الحكومه بهدف تحقيق المصلحة الوطنية. 

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واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات،  اننا نري بأعيننا ما تقوم به الدوله وتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة السرعه والإنجاز من اجل ان يكون هناك مصر الحديثة ، وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون بين الجميع .

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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