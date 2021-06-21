نادر الخبيري: منطقة السكة الحديد بالفيوم مكتظة والحركة المرورية بها تكاد تكون منعدمة «صور»

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قال النائب يوسف الصاوي وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه كان تقدم بطلب إحاطة بشأن نقل محطة الشكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم الي منطقة الزملوط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب احاطة النائب يوسف الصاوي بلجنة النقل

نقل صوامع القمح

وطالب النائب يوسف الصاوي في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم منه بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلي منطقة الزملوطي ، بضرورة نقل صوامع القمح .

تطوير السكة الحديد

ومن جانبه قال محمد عماد نائب محافظ الفيوم منذ فترة كان هناك تكليف من رئاسة الوزراء لدراسة نقل المحطة وكان ملخص الاجتماعات مع هيئة السكة الحديد،مؤكدا ان التطوير سيتكلف أموال كبيرة جدا،مضيفا ان محافظة الفيوم تقع ضمن المرحلة الأولي لتطوير عواصم المحافظات، بالاضافة لتطوير ٦ مناطق عشوائية، واقامة مجمع اداري داخل المدينة علي مساحة ٧٠ الف متر ، وتم نقل الورش الخاصة بالسيارات خارج المدينة.

صوامع القمح

ومن جانبه أكد محمد علي مستشار اللجنة ان حجم تداول القمح يقل، وهناك خطة لانشاء الصوامع في محافظة بني سويف، مشيرا الي انه لابد من عرض الدراسة الخاصة بالصوامع.

فيما تضامن النائب نادر الخبيري مع النائب يوسف الصاوي ، مؤكدا ان منطقة السكة الحديد بالفيوم الحالية مكتظة والحركة المرورية بها تكاد تكون منعدمة، مشيرا إلي إنه لايوجد حاليا نقل للغلال ، وان صوامع القمح خارج منطقة الفيوم.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحديد المستندات المطلوبة لفحص الموضوع بالاشتراك مع مستشار اللجنة و وزارة التنمية المحلية والتنفيذين وهيئة السكة الحديد وموافاة اللجنة بالردود .