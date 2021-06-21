/636698/المهندس-اشرف-رشاد-ينعي-والدة-المستشار-علاء-الدين-فؤاد

نعي المهندس اشرف رشاد،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،زعيم الأغلبية ،النائب الأول لرئيس الحزب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،التي وافتها المنية اليوم الإثنين الموافق 21\6\2021.

دوت الخليج يرصدنعي زعيم الاغلبية والدة وزير شئون المجالس النيابية كما ستشيع الجنازه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عصر اليوم. وقال المهندس اشرف رشاد فى برقية العزاء:”اتقدم بخالص التعازي للمستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويها الصبر والسلوان. وفاة والدة وزير شئون المجالس النيابية كما نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والوكيلين والأمين العام، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية . كما نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، والوكيلين والامين العام، والدة المستشار علاء الدين فؤاد.

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