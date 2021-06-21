/636699/رئيس-حزب-حماة-الوطن-ينعي والدة-وزير-شئون-المجالس-النيابية

تقدم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ والفريق أسامة الجندي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ واللواء طارق نصير امين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوغ واللواء احمد العوضى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب واللواء حاتم حشمت نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والسادة والسيدات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن حزب حماة الوطن والسادة أعضاء الهيئة العليا للحزب بخالص التعازي والمواساة لمعالي المستشار علاء الدين فؤاد _ وزير شئون المجالس النيابية لوفاة المغفور لها السيدة والدة سيادته نسأل الله أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها الفردوس الاعلي ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة السيدة والدة معالي المستشار علاء فؤاد هذا وقد تم الإعلان عن خبر وفاة السيدة والدة معالي المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ صباح اليوم اللإثنين المزوافق 21\6\2021. هذا وقد ويشيع عصر اليوم، جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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