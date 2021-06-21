/636702/رئيس-سياحة-النواب-تنعى-والدة-المستشار-علاء-فؤاد

تنعى النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة الطيران المدنى بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المغفور لها بإذن الله، والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ، والتى وافتها المنية صباح اليوم .

دوت الخليج يرصد نعي النائبة نورا علي لوالدة المستشار علاء الدين فؤاد

وتوجهت النائبة نورا على بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة والدة وزير شئون المجالس النيابية

هذا وتوفيت اليوم والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ،كما ستشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عصر اليوم الإثنين .

كما نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيخ، والوكيلين والأمين العام، وفاة والدة المستشار علاء الدين فؤاد

كما نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والوكيلين والأمين العام، والدة المستشار علاء الدين فؤاد.