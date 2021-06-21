/636704/رسميا-مانشستر-سيتي-يقدم-عرضا-لتوتنهام-لضم-هاري-كين

نشرت صحف إنجليزية، اليوم الإثنين، أن فريق مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لإداراة فريق توتنهام، من أجل ضم الدولي الإنجليزي هاري كين، وينتظر مسئولوا الفريق السماوي موافقة إدارة فريق توتنهام من اجل ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن"، أن العرض المقدم من قبل فريق مانشستر سيتي لضم هاري كين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، يبلغ 100 مليون جنيه استرليني، وأوضحت تقارير صحفية أن الفريق السماوي سيقابل عقبة كبيرة في إتمام صفقة إنتقال هاري كين إلى صفوف الفريق، وذلك بسبب تمسك إداراة فريق توتنهام بالمهاجم الشاب هاري كين، حيث أنه يحسم العديد من المباريات لصالح فريق تونهام، فلا يرغب الإداراة التفريط في اللاعب بسهولة.

الصحفي الأسباني فابريزيو رومانو يؤكد على طلب مانشستر سيتي التعاقد مع هاري كين

ونشر الصحفي الإسباني فابريزيو رومانو، أن فريق مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لإداراة فريق توتنهام، وأضاف رومانو أنه لكي تتم الصفقة سيكون بها إدراج لاعبين ضمن الصفقة بجانب المقابل المادي، وأكد فابريزيو رومانو أن النجم الإنجليزي هاري كين، يرغب في الرحيل عن فريق توتنهام، وذلك بسبب عدم حصول الفريق على أيا من البطولات، وأن اللعب يرغب في التتويج بالعديد من البطوولات هذه الفترة، خاصة بعد تألقه وحصده للعديد من الألقاب الفردية.

ألقاب هاري كين للموسم المنقضي

يذكر ان هاري كين حصل على لقب هدف الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي، برصيد 23 هدف، متصدرا عن النجم الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، والذي سجل 22 هدف فقط، ليأتي في وصافة هدافين البريميرليج، ويتواجد هاري كين حاليا مع منتخب بلاده، حيث يشارك منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020.

ويستعد هاري كين لخوض مباراة منتخب بلاده ومنتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020، وستقام المباراة مساء غدا على ملعب ويمبلي، ويحتل المنتخب الإنجليزي، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل صداراة المجموعة الرابعة منتخب التشيك برصيد 4 نقاط أيضا.

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا أمام منتخب التشيك

جوردان بيكفورد - لوك شو - جون ستونز - تايرون مينجز - رييس جيمس - ديكلان رايس - كالفين فيليبس - رحيم ستيرلينج - فيل فودين - ماسون ماونت - هاري كين