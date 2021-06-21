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وزير شئون المجالس النيابية يستقبل المشاركون بجنازة والدته بمسجد المشير طنطاوي..صور وفيديو

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/636705/وزير-شئون-المجالس-النيابية-يستقبل-المشاركون-بجنازة-والدته-بمسجد-المشير-طنطاويصور-وفيديو

استقبل المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عصر اليوم المشاركون فى جنازة والدته  بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع، والتى وافتها المنية صباح الأثنين، حيث كان في مقدمة   الحضور زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف،  ومساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، ووكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنائب مصطفي بكري، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

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 وحضر أيضا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والنائب عبد الهادي القصبي،  رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، واللواء محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من رؤساء لجان البرلمان ونواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الحكومة.

وتوفيت اليوم  والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ  ومن المنتظر أن تكون الجنازه بعد صلاة العصر من مسجد المشير.

 

وارسل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية يشاطره فيها الأحزان في وفاة السيدة الفاضلة والدته داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة.. والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس والدة الوزير (فؤاد)  داعين لها بالرحمة والمغفرة

كما بعث  المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري  برقية  مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته كما بعث أيضا رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس برقيات تعازي للوزير.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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