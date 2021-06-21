«الفلوس» تهدد عرش قطبي الكرة المصرية.. أندية الخليج تنصب شباكها لضم 3 نجوم من الأهلي.. والزمالك يترقب مصير «ساسي وزيزو والجزيري»

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يرغب العديد من الأندية في دعم صفوف فريقهم، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع لاعبين جدد أثناء الميركاتوا الصيفي، ويأتي على مقدمة اللاعبين المطلوبين من قبل عدد كبير من الأندية سواء الخليجية أو الأوروبية، لاعبين الأهلي والزمالك.

ويستعرض معكم دوت الخليج العروض المقدمة إلى لاعبين المارد الأحمر والفارس الأبيض.

العروض المقدمة للاعبين النادي الأهلي

1- أليو ديانج:

يعد أليو ديانج محط أنظار العديد من الفرق العربية والإفريقية، وذلك بعد تألقه البارز مع النادي الاهلي، في البطولات المختلفة التي خاضها المارد الأحمر، سواء في بطولة الدوري المصري او بطولة دوري أبطال إفريقيا ونهائي كأس السوبر الإفرقيي.

ويأتي في مقدمة الأندية التي ترغب في ضم الدولي المالي أليو ديانج فريق جالاتا سراي وليل الفرنسي كما يرغب فريق ورين الفرنسي أيضا في التعاقد مع اللاعب، وغيرهم من الاندية العربية الأخر.

ونشرت صحف تركية أن فريق جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج خلال فترة الإنتقالات المقبلة، واوضحت الصحف أن جالاتا سراي يرغب في استعاراة ديانج بمقابل 800 الف يورو، مع تفعيل بند الشراء بمقابل 4 مليون يورو، وذلك في حالة تألقه مع الفريق، ويذكر أن النادي الاهلي تعاقد مع أليو ديانج قادما من فريق مولودية الجزائر بمقابل مليون و100 الف دولار.

2- على معلول

يرغب العديد من الفرق في ضم الدولي التونسي على معلول، بعد تألقه اللامع والمؤثر مع النادي الأهلي في الفترة السابقه، ويأتي على مقدمة تلك الفرق، هي الفرق الخليجية، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول رفض على معلول التجديد للمارد الاحمر.

ويأتي نادي الدحيل ضمن ابرز الأندية التي ترغي في التعاقد مكع على معلول، وحسب ما نشرته صحف قطرية، أن نادي الدحيل القطري يرغب في التعاقد مع التونسي على معلول خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وأوضجت التقارير ان نادي الدحيل يريد ضم معلول مقابل منح اللاعب ضعف ما يحصل عليه داخل النادي الأهلي.

3- محمد شريف

تطور مستوى محمد شريف خلال الفترة السابقة، مما جعله محط أنظار العديد من الفرق، حيث نشرت صحف أجنبية، أن أحد الفرق الإنجليزية ترغب في ضم اللاعب إلى صفوفه، لدعم مركز لهجوم بالفريق، خصوصا بعد تألق اللاعب مع المارد الاحمر في جميع البطولات.

العروض المقدمة للاعبين الزمالك

1- فرجاني ساسي

كشفت تقارير صحفية أن نادى الدحيل القطرى، تواصل مع الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات المقبلة، كما نشرت صحف تونسية، أن نادي الدحيل قد أنهى التفاوض مع فرجاني ساسي، وتم الإتفاق على ضم اللاعب لمدة ثلالث سنوات بدية من الموسم المقبل.

2- سيف الدين الجزيري

كشف ميدو خزين وكيل سيف الدين الجزيري، عن تلقيه العديد من العروض المقدمة للجزيري، وصرح خزين ان اللاعب تلقى عروضا من فرق مصرية وأخرى اجنبية، وجاء على رأس الاندية التي ترغب في التعقد مع الجزيري، الأندية الإمارتية والكويتيه، وأكد ميدو خزين أن أولوية الجزيري اللعب لنادي الزمالك.

3- أحمد سيد زيزو

تلقى أحمد سيد زيزو، العديد من العروض عن طريق وكيله نادر شوقي، ويأتي على مقدمة الفرق التي ترغب في ضم زيزو إلى صفوفها، فريق العين الإماراتي، حيث قدم نادي العين الإماراتي لنادر شوقي وكيل اللاعب عرض قيمته 2 ونص مليون يورو، وأكد شوقي أن نادي الزمالك لا يرغب في رحيل زيزو عن الفريق.