«الطريق إلى الجمهورية الثانية» لـ أحمد الطاهرى فى معرض الكتاب 2021

جدة - نرمين السيد - وأهدى الطاهرى كتابه إلى مجموعة من الأشخاص: "إلى روح والدى التى لم تفارقنى لحظة.. إلى والدتى التى منحتنى كل شىء.. إلى ابنى على.. هذا ما كتبه أبوك عن واقع يرسم مستقبل يتسع لحلمك.. أهدى هذا الكتاب".

ويمثل الكتاب الجزء الأول من مجموعة كتب تحمل عنوان "سيرة وطن"، ومن المقرر أن يكون حاضرًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021.

يذكر أن الطاهرى وقع عقد نشر كتاب "الطريق إلى الجمهورية الثانية" مع حسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة للنشر والتوزيع.. إذ تم الاتفاق على تخصيص عائد الكتاب بالكامل لصالح مشروع تطوير قرى مصر فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.