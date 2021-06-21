الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 30 20

وادى النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 30 20

رفح 29 20

رأس سدر 36 23

نخل 34 12

نويبع 35 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 33 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 43 25

أبوسمبل 42 24

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 34 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 46 31

المدينة 45 33

الرياض 46 28

المنامة 38 30

أبوظبى 44 31

الدوحة 41 32

الكويت 48 33

دمشق 34 16

بيروت 29 25

عمان 30 18

القدس 27 17

غزة 29 21

بغداد 46 28

مسقط 35 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 39 30

طرابلس 37 30

تونس 31 22

الجزائر 25 19

الرباط 23 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 15

اسطنبول 28 19

إسلام آباد 38 26

نيودلهى 39 29

جاكرتا 31 24

بكين 33 20

كوالالمبور 33 24

طوكيو 27 21

أثينا 32 22

روما 33 19

باريس 21 14

مدريد 25 14

برلين 24 14

لندن 16 09

مونتريال 25 15

موسكو 32 21

نيويورك 25 17

واشنطن 28 20

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 22 12