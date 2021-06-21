هيئة الدواء: تسجيل أول عقار لعلاج ضمور العضلات فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الدواء المصرية فى بيان اليوم أن هذا الإجراء سيساهم فى تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتى انطلاقا من التكليفات الرئاسية بالأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصرية، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصرى، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابى ضمور العضلات، كذلك رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات فى سوق الدواء المصرى.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكى "SMA" هو مرض وراثى يدمر بشكل تدريجى الخلايا العصبية الحركية فى جذع الدماغ والحبل الشوكى التى تتحكم فى نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل "التحدث، المشى، التنفس، البلع"، مما يؤدى إلى ضعف العضلات وضمورها.