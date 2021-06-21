عاجل.. الفريق محمد زكى يلتقى وفد أعضاء لجنة الدفاع بمجلس النواب

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تناول اللقاء، الذى حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة، مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة.
وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى فى كافة القضايا التى تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومى المصرى، موكداً جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومى فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمى والدولى.
من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمخاطر والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن واستقرارة، مؤكدين اعتزازهم بمشاركة القوات المسلحة فى القفزات التنموية التى تحققت على أرض الواقع فى ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التى أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد فى المنطقة.
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