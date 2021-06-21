نقل البرلمان: لدينا 200 طلب إحاطة 90% منهم متعلق بالكبارى

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة سولاف درويش، إنه على جانبى الطريق الزراعى عند قرية سنديون يوجد حوالى ألف فدان يقوم برعايتها العديد من العمال والفلاحيين الذين تضطرهم ظروف عملها لعبور الطريق السريع، مما ينتج عنه العديد من الحوادث.





وأضافت درويش فى كلمتها أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن النفق الذى يعبر منه الاهالى للذهاب لأعمالهم بدأت عملية تطويره منذ 6 شهور ولم تنتهى إلى الآن مما ادى الى حدوث كوارث.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، "إنه سيتم تشكيل لجنه للمعاينة حتى نرى بأعيننا ويتم كتابه تقرير مفصل، لإيجاد الحل المناسب، وحتى نستطيع أن نقوم بدورنا فى الحفاظ على حياة المواطن، وسيشارك فى اللجنة نواب من لجنة النقل، بالإضافه للنائبة سولاف درويش مقدمه طلب الإحاطة ستتوجه اللجنه الاربعاء القادم للمعاينه على أرض الواقع".

وأعلن رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن اللجنه ستظل تعمل حتى الاول من اكتوبر القادم ، لافتا ان اللجنه لديها 200 طلب إحاطة 90% منهم متعلق بالكبارى، وبالتالى نحن بحاجة إلى المرونة فى التعامل بيننا وبين الحكومة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات: "إننا نرى بأعيننا ما تقوم به الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة السرعة والإنجاز من أجل أن يكون هناك.

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات: "إننا نرى بأعيننا ما تقوم به الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة السرعة والإنجاز من أجل أن يكون هناك مصر الحديثة، وبالتالى لابد أن يكون هناك تعاون بين الجميع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاة على الطريق الزراعى أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعى بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.