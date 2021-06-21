«معارين» الأهلي إلى أين ؟: عودة ريان وعبدالقارد.. واستمرار بعثة بادجي وجيرالدو.. وعمار حمدي يحاصره الغموض

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ينتظر لاعبي النادي الأهلي المعاريين للأندية الأخرى موقف الحسم خلال الأيام القادمة سواء بالرجوع للقلعة الحمراء أو البقاء في الأندية الحالية مع إمكانية الانتقال لأندية مختلفة في حال قرار الإستغناء عنهم ويكشف دوت الخليج موقف اللاعبين حتى الأن.

موقف معارين الأهلي من العودة لصفوف القلعة الحمراء

هل يعود أحمد ياسر ريان للنادي الأهلي ؟

أستقر مسئولي النادي الأهلي على عودة اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الحالي من الإعارة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به مهاجم الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز.

وأصبح أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا من هدافيين الدوري المصري الممتاز لهذا العام ، حيث أحتل اللاعب صدارة الهدافيين برصيد 12 هدفا متساويا مع اشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، الأمر الذي دعى الجهاز الفني للنادي الأهلي يطلب عودة ريان لصفوف الفريق.

موقف أحمد عبدالقادر من الرجوع للنادي الأهلي

لفت أحمد عبدالقارد لاعب نادي سموحة الحالي الأنظار بشكل كبير بعد الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب مع النادي السكندري في مسابقات الدوري المصري وكأس مصر.

وساهم عبدالقادر في تسجيل 7 أهداف لنادي سموحة في الموسم الحالي خلال منافسات الدوري المصري الممتاز ، الأمر الذي جعل مسئولي القلعة الحمراء يفكرون في عودة اللاعب من جديد لصفوف القلعة الحمراء بداية من العام القادم.

موقف عمار حمدي من النادي الأهلي

يدرس مسئولي النادي الأهلي في الوقت الحالي موقف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي سواء بالعودة لصفوف القلعة الحمراء أو الإستمرار داخل نادي الاتحاد السكندري لعام مقبل ، وذلك قبل خوض اللاعب مشاركات أولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إنطلاقها الشهر المقبل.

وعلم دوت الخليج ان النادي الأهلي استقر بنسبة كبيرة على عودة عمار حمدي لصفوف الفريق خلال العام المقبل ، مع أنباء عن رحيل ناصر ماهر من صفوف المارد الأحمر بسبب عدم اقتناع موسيماني به.

موقف بادجي و جيرالدو من العودة للنادي الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على استمرار إعارة اللاعبان أليو بادجي و جيرالدو جناح الفريق اللأحمر ، في إطار ازدحام قائمة القلعة الحمراء الإفريقية بـ 5 لاعبين وهم على معلول وأليو ديانج وبدر بانون وجونيور أجاي و والتر بواليا.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي أستقر على رحيل الثنائي واستمرار تواجدهم بالقارة الأوروبية والإكتفاء بتواجد الخماسي المتواجد في هذا الوقت مع المارد الأحمر ، ليتأكد بذلك عدم عودة اللاعبان لصفوف القلعة الحمراء.