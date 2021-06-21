/636706/ضربة-بعصا-بيسبول-كواليس-إصابة-شاب-ودخوله-في-غيبوبة-في-التجمع-الخامس

تواصل جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب على آخر باستخدام «عصا بيسول» في منطقة التجمع الأول، وإصابته بجروح نافذة، دخل على إثرها في غيبوبة فاقدا للوعي ومتأثرا بإصابته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شاب على يد أخر في التجمع الخامس

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب في رأسه ودخوله في غيبوبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على أولوية المرور، اعتدى على إثرها المتهم على الضحية «بعصا بيسبول»، قام بضربه بها على منطقة الرأس مباشرة ما أدى إلى إصابته في الحال وسقط على الأرض فاقد الوعي.

إلقاء القبض على المتهم

وجرى تحديد المتهم وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات ألقي القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السياق ذاته قال عمر عبد الناصر، شقيق المجني عليه، تفاصيل بشأن الحادث «يوم 16 الشهر الجاري ، عبدالله أخويا كان رايح يغسل العربية، وحصلت مُشادة كلامية بينه وبين صاحب سيارة أخرى كانت متوقفة في ذات المكان، لكن صاحب السيارة بعد المشادة التي وقعت، نزل من سيارته وسحب عصايه وضربه فوق دماغه».

وتابع شقيق الضحية: "الناس جريت بيه على المستشفى الجوي، والأشعة وضحت إن عبدالله عنده ارتجاج في المخ، وشرخ في الجمجمة، وتم القبض على المتهم".