/636707/محافظ-الغربية-يقدم-شكوي-في-رجل-وسيدة--بسبب-رسالة--تليفون-والشرطة-تعرضهما-علي-النيابة--والبرلمان-يتدخل

صرح النائب عبد المنعم امام،عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، فى بيان له اليوم، بشأن تحويل سيدة ورجل من المحلة للنيابة بناء على شكوى من محافظ الغربية،لافتا إلى أنه تم امس اقتياد سيدة ورجل محلاوي لقسم الشرطة واحتجازهم لعرضهما على النيابة في اليوم التالي، نتيجة لبلاغ من محافظ الغربية، بشأن أرقام تليفونات تتواصل معه برسائل متكررة ومزعجة وبها خروج عن الآداب العامة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عبد المنعم امام بشأن محافظ الغربية مع سيدة ورجل من المحلة

وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أنه تم انتداب محامي من حزب العدل للدفاع عنهم وحضور التحقيقات أمام النيابة،مؤكدا على ثقته التامة في القضاء المصري.

أزمة محافظ الغربية

وأشار النائب عبد المنعم إمام ، عضو مجلس النواب، إلى أنه لن يستبق الاحداث ،مؤكدا على متابعة القضية والتواصل سياسيًا مع كافة الأطراف المعنية لضمان حل المشكلة ونزع فتيل الأزمة التي كان يمكن في نظرنا تجاوزها بمزيد من الصبر والترفع.

نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجلس النيابية، التي وافتها المنية اليوم الإثنين.

وقال النائب المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،رئيس مجلس النواب، فى برقية التعزية :” اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد ،وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان.