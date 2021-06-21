/636708/في-الذكرى-الـ92-لميلاده-5-مواقف-في-حياة-العندليب-الأسمر-عبد-الحليم-حافظ

تحل اليوم ذكرى ميلاد العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ، والذى ولد في مثل هذا اليوم في قرية «الحلوات» التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ويرصد موقع"دوت الخليج" في التقرير التالي 5 مواقف مختلفة للفنان عبد الحليم حافظ:-

دعوته الليلية

في إحدى اللقاءات التليفزيونية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مع المذيع طارق حبيب، كشف العندليب عن دعوته الليلية التي يناجيها من الله كل ليلة قائلا:"يوميا بليل بدعي لنفسي أن ربنا يديم عليا الصحة وبدعي لأخواتي وآخر دعوة بدعيها أن ربنا يكفيني شر الغرور لأن الغرور شر وبيدمر الإنسان".

وفاة جمال عبد الناصر

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر بخمس شهور أحيا الفنان عبدالحليم حافظ حفل في دمشق وطلب من الجمهور الوقوف دقيقة حداد على روحه، وبدأ الحفل بغناء"احلف بسماها وبترابها" وقال حليم عنها قبل غنائها:" في أول زيارة لزعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر لدمشق قال لن تغيب الشمس عن الأمة العربية ومن هذه الكلمة ألف الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أغنية"احلف بسماها وبترابها".

ماذا قال العندليب بعد وفاة كوكب الشرق"أم كلثوم"؟

بعد وفاة كوكب الشرق أم كلثوم في عام 1975، قال عبدالحليم حافظ في لقاء تليفزيوني مع المذيع طارق حبيب:"أم كلثوم معجزة غنائية لن تتكرر، بعد وفاتها حصل فراغ ومحدش هيقدر يملاه".

دور الفن توحيد البلاد العربية

في إحدى اللقاءات التليفزيونية للفنان عبدالحليم حافظ، قال أنه لايرى وسيلة لتقريب البلاد العربية من بعضها البعض إلا الفن، قائلا:"أنا مؤمن جدا أن البلاد العربية لايوحدها إلا الفن لأنه بيلمس المشاعر والعواطف".

الأغنية التي تمنى غنائها ولم تتحقق أمنيته

قال عبد الحليم في إحدى تصريحاته أنه تمنى أن يغني لحن أغنية "قريبة منسية" التي غنتها المطربة نجاة الصغيرة