/636709/إلغاء-مباراة-منتخب-الأردن-وجنوب-السودان-في-تصفيات-كأس-العرب-بسبب-كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء المباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العرب التى كانت مقررة مساء اليوم بين منتخبى الأردن وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب واحتساب نتيجة المباراة بفوز المنتخب الأردنى بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل إلغاء المباراة:

وتم إتخاذ قرار إلغاء المباراة، وذلك بسبب بسبب كورونا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عدم إقامة مباراة منتخبي الأردن وجنوب السودان التي كانت مقررة مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب.

فيما اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فى بيان نشره الاتحاد الاردنى لكرة القدم، تأهل المنتخب الأردنى إلى دور المجموعات من بطولة كأس العرب "قطر 2021"، باعتباراه الفائز علي منتخب السودان بنتيجة 3-0، لعدم قدرة المنافس على استيفاء الحد الأدنى من اللاعبين المؤهلين لخوض المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم الأثنين فى الدوحة.

واستند قرار فيفا بحسب اللجنة المنظمة للبطولة إلى المادة” 5.6”من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة. كأس العرب السودان ينضم لمجموعة مصر والجزائرتأهل 6 منتخبات عربية لكأس آسيا والمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالمطرح تذاكر تصفيات كأس العرب 2021 يوم الثلاثاء.

الكاف

وأكد فيفا على عدم تسجيل أية أعراض حادة لدى المصابين بالفيروس، والذين يتلقون حالياً الرعاية الصحية اللازمة، كما تؤكد اللجنة المحلية المنظمة توفير أفضل الخدمات الطبية المتوفرة لأعضاء البعثة وأن دولة قطر سوف تتحمل تكاليف الرعاية الطبية المقدمة لأفراد بعثة منتخب جنوب السودان.

ويخضع جميع أفراد المنتخبات المشاركة في التصفيات لفحوصات PCR عند وصولهم إلى الدوحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة العامة في قطر.

فيما كشفت الفحوصات الطيبية إصابة سبعة لاعبين من منتخب السودان بفيروس كورونا، إضافة إلي خمسة لاعبين اشتباه، بينما أكدت نتائج الفحوصات احتمالية إصابتهم بالفيروس حسب وزارة الصحة العامة. ومع تأكيد مخالطة سبعة لاعبين آخرين من منتخب جنوب السودان لزملائهم المصابين يصل عدد اللاعبين الذين يخضعون حالياً للعزل إلى 19 لاعباً. وتنضم الأردن للمجموعة الثالثة في وجود المغرب والسعودية، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر في التصفيات.