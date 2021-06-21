/636713/هالة-سرحان-تهاجم-مذيع-الأخوان-محمد-ناصر-كائن-متشدق-بالكلام-الفارغ-مبيفهمش

هاجمت المذيعة هالة سرحان الإعلامي الداعم للجماعة الإرهابية محمد ناصرعلي، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة"تويتر" وذلك بعد زعمه لصدور قرار يمنح الزوجة الحق في تسجيل طفلها في السجل المدني وحدها و دون موافقة زوجها، وأن هذا قد يتسبب في تسمية الأطفال بأسماء أباء آخرين.

ويكشف موقع دوت الخليج تفاصيل هجوم المذيعة هالة سرحان على مذيع الجمعة الإرهابية محمد ناصرعلي.

هالة سرحان تهاجم الإخواني محمد ناصر

نشرت هالة سرحان عبر"تويتر" نص ماقاله محمد ناصر وعلقت عليه قائلة:"كذب وبهتان وضلال منتشر على السوشيال ميديا واعلام مرتزقة وخونة".

هالة سرحان: محمد ناصر كائن متشدق بالكلام الفارغ

وتابعت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان:" كائن متشدق بالكلام الفارغ مبيفهمش، ويبدو أنه قلق وخاف من الخبر اتلوهج وبيهبد علي الفاضي، الأم تكتب المولود باسم الأب اللي هو زوجها وحصل خلاف بينهم".

والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا أنهت الخلاف حول إمكانية استخراج الزوجة لشهادة ميلاد طفلها، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لايجوز للزوج إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وأكرامها، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود،وأصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.