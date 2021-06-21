/636716/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يشاركوا-فى-تشييع-جثمان-والدة-المستشار-علاء-الدين-فؤاد

شارك النائب محمد السباعي، والنائب أكمل نجاتي، أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والتي وافتها المنيه صباح اليوم الاثنين،كما ستشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

دوت الخليج يرصد المشاركون فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وكان في مقدمة الحضور المهندس اشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الاغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، كما شارك مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، ووكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنائب مصطفي بكري، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب. وحضر أيضا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، واللواء محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من رؤساء لجان البرلمان ونواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الحكومة

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