/636718/وزير-الرى-يصل-جوبا-لافتتاح-المشروعات-التي-تنفذها-مصر-بجنوب-السودان

وصل السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمي المرافق إلى مدينة جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة خلال الفترة (٢١-٢٥) يونيو ٢٠٢١ ، وقد كان في استقبال سيادته لدي وصوله السيد/ ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والسيد السفير الدكتور/ محمد قدح السفير المصري لدى دولة جنوب السودان ، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان ، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن وصول وزير الموارد المائية، محمد عبدالعاطى، إلى مدينة جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان.

وزير الرى: الزيارة تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيق ، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.

ومن جانبه، عبر مناوا بيتر، عن سعادته بزيارة الدكتور عبد العاطى والوفد المرافق لسيادته والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين ، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر ان يناقش الوزيران ، عبد العاطى وماناوا بيتر ، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه ، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان ، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها بدولة جنوب السودان ، وافتتاح المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالي بدولة جنوب السودان الشقيقة ، بالإضافة للإتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.