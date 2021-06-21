ويل سميث يطرح كتابًا عن حياته الشخصية في هذا الموعد

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دوت الخليج يكشف موعد صدور كتاب ويل سميث الذي يحمل تفاصيل حياته الشخصية

نشر ويل سميث البوستر الرسمي لغلاف الكتاب الذي من المقرر أن يروي به تفاصيل حياته وعلق عليه بطريقة مثيرة وجذابة قائلًا: "تحول ويل سميث من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود، مع سلسلة من النجاحات في شباك التذاكر التي من المحتمل ألا تنكسر أبدًا، حكاية ملحمية عن التحول الداخلي والانتصار الخارجي، وسوف يرويها ويل بشكل مدهش. لكنها نصف القصة فقط".

كما نشر فيديو كارتوني له وهو يمسك بالكتاب، وكتب معلقًا: "أعلم أن هذا غريب ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب، لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين، أخيراً أصبح جاهزًا، ومن المقرر طرح الكتاب بالاسواق في يوم التاسع من نوفمبر المقبل بواسطة دا ينجيون للنشر.

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الجدير بالذكر أن النجم الأمريكي ويل سميث لاقى، حملة واسعة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك منذ فترة عندما نشر صورة له "بكرش" وعلق عليها: "أنا في أسوأ قوام لي بحياتي".

ولكن سرعان ما قرر سميث، العودة من جديد للتدريبات بعد حملة تشجيع كبيرة حصل عليها من قبل أصدقائه ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث واصل التدريبات ليشارك جمهوره طريقته في العودة من جديد من خلال مقاطع فيديو مختلفة وصور له من داخل الصالة الرياضية.