/636722/للتطوير-والتحديث-تعيين-الإعلامية-منى-عبد-الوهاب-مديرا-تنفيذيا-لشركة-ميديا-فاكتوري

قررت شركة "ميديا فاكتوري - Media factory"، تعيين الإعلامية منى عبد الوهاب مديرا تنفيذيا، وذلك في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الشركة، على مستوى الشكل والمضمون، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده صناعة الإعلام، ويحقق في الوقت نفسه الأهداف والاستراتيجة العامة للشركة بتقديم محتوى خدمي احترافي، يقدم القيمة والمعلومة للمشاهد المصري والعربي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ين الإعلامية منى عبد الوهاب مديرا تنفيذيا، وذلك في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الشركة.

رئيس مجلس إدارة ميديا فاكتوري يعرب عن سعادته بانضمام الإعلامية منى عبد الوهاب للشركة

وأعرب المنتج خالد الغنيمي، رئيس مجلس إدارة ميديا فاكتوري، عن سعادته بانضمام الإعلامية منى عبد الوهاب، لتقود عملية التطوير الشاملة، التي انطلقت بالفعل باختيار اسم جديد للشركة وتغيير اللوجو، مؤكدا على أن "عبد الوهاب" تملك خبرة طويلة في صناعة وإنتاج المحتوى التلفزيوني، بمصر والعالم العربي، لتضيف بذلك إلى نجاحها كمقدمة برامج، نجاحات أخرى خلف الشاشة كمنتجة وصانعة محتوى.

منى عبدالوهاب: متحمسة للغاية بالتعاون مع "ميديا فاكتوري"

من جانبها قالت الإعلامية منى عبد الوهاب، إنها متحمسة للغاية بالتعاون مع "ميديا فاكتوري"، التي استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتوسع وتثبت أقدامها في سوق الإعلام المصري، وتحقق كثير من النجاحات في مجال الإعلام الخدمي، مؤكدة على أنها قبلت التحدي والمسؤولية، بعد أن لمست رغبة حقيقية من مالك الشركة المنتج خالد الغنيمي، في تقديم محتوى حقيقي اجتماعي وترفيهي، يلبي احتياجات الأسرة العربية. وأوضحت "عبد الوهاب"، أنها ستعمل على الفور، في تطوير البرامج التي تنتجها الشركة لعدد من القنوات المصرية، لتشهد انطلاقة جديدة على مستوى الشكل والمضمون خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتوازي مع ذلك ستبدأ في وضع خطة إنتاج جديدة لعدد من البرامج المتنوعة، والتي من المقرر أن تستعين فيها الشركة بعدد من الكوادر والخبرات الشبابية.

محطات الإعلامية منى عبدالوهاب

منى عبد الوهاب، إعلامية ومنتجة مصرية، درست الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2011، بتقديم برنامج "الحكم بعد المزاولة" الموسم الأول والثاني، ليعرض على قنوات osn، والحياة، والنهار.

أسست شركة نيو ڤيچين عام 2011، لتكون الوكيل الحصري لشبكة OSN، في إنتاج البرامج المصرية وكذلك اختيار والتعاقد على شراء وبيع البرامج، والمسلسلات والأفلام لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2012 قدمت ثاني برامجها "الغش ممنوع" الموسم الأول والثاني، والذي عرض على قناتي osn، والقاهرة والناس، وفي 2013 قدمت برنامج "أبو زعبل" حصرياً على قناة "دريم" في موسم رمضان ٢٠١٣. وفي عام 2015، قدمت برنامج "مصارحة حرة"، كمنتج منفذ وموزع، ليذاع على قنوات TEN، وروتانا، وLBC، والنهار، وصدى البلد، والظفرة، وZEE ألوان، بالإضافة إلى عدد من القنوات في دول المغرب العربي، والسودان.

حصلت على عدد من التكريمات والجوائز، منها جائزة "أفضل شخصية إعلامية شابة" من منتدى الإعلاميين العرب بدورته في الأردن، ومنحتها مجلة زهرة الخليج، لقب "أفضل إعلامية عربية" لعام ٢٠١٥، كما حصلت على جائزتي أفضل إعلامية وأفضل برنامج لـ"مصارحة حرة" عام 2015 في استفتاء مجلة وشوشة الفنية، وحصلت أيضا على جائزة أفضل برنامج تلفزيوني عن "مصارحة حرة" في العام نفسه في استفتاء مجلة كاريزما. بدأت منى عبد الوهاب، مجال الإنتاج للسينما والدراما التلفزيونية، عام 2019، بفيلم "أميرة" إخراج محمد دياب، بالشراكة مع شركة فيلم كلينيك للمنتج محمد حفظي.

يذكر أن شركة "ميديا فاكتوري- Media factory"، أسسها المنتج خالد الغنيمي، وكانت في البداية تحمل اسم "الغنيمي للإنتاج الإعلامي"، وخلال سنوات أنتجت عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، ومنها برنامج "هالة مصرية" تقديم الفنانة هالة فاخر، وبرنامج "فى إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "بنت البلد" تقديم الفنانة نشوى مصطفى، وغيرها من البرامج التي يقدمها عدد من الإعلاميين الشباب.