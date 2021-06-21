وزير الرى يصل إلى جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان

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وقد كان فى استقباله، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والسفير الدكتور محمد قدح السفير المصرى لدى دولة جنوب السودان، وأعضاء بعثة الرى المصرى بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة الهامة تأتى تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيق، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان.
ومن جانبه، عبر مناوا بيتر عن سعادته بزيارة الدكتور عبد العاطى والوفد المرافق له والتى تأتى فى إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ومن المقرر أن يناقش الوزيران، عبد العاطى وماناوا بيتر، التقدم المحرز فى التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إدارة المياه، كما سيلتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، بالإضافة لتفقد سير العمل فى العديد من المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها بدولة جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالى بدولة جنوب السودان الشقيقة، بالإضافة للإتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.
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