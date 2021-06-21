النشرة المرورية..زحام بالفنجرى ومطلع صفط وسيولة فى الأوتوستراد و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للحركة المرورية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية، تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومحطة مترو شبرا الخيمة ومتجه للطريق الزراعى.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق الكنيسة والمنيب للمتجه إلى الأوتوستراد وأعلى مناطق المرج ومدخل نفق السلام، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض، عدا بعض الأحجام فى مطلع محور صفط للقادم من شارع ثروت ومتجه للطريق الدائرى، ناصحا بسلوك شارع أحمد عرابى، مضيفا أن نفق العجوزة يشهد بعض الأحجام للقادم من مجلس الدولة ومتجه لمناطق إمبابة والكيت كات، ناصحا بسلوك مناطق كوبرى الدقى.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام بمطلع كوبرى العروبة، للقادم من كوبرى الفردوس وصلاح سالم ومتجه لمطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

ولفت إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مضيفا كذلك وجود أحجام متفرقة فى كورنيش النيل من عند مناطق أركيديا حتى مناطق وسط المدينة، ناصحا باستخدام شارع شبرا، ناصحا كذلك باستخدام الأوتوستراد للخارج من مناطق المعادى والجنوب ومتجه لمناطق وسط المدينة ويكون أفضل من مناطق الكورنيش عند مناطق أثر النبى.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بوجود بعض الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.