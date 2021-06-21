رئيس الوطنية للإعلام يقترح عمل إنتاج برامجى مشترك يؤرخ تاريخ مصر وعمان

جدة - نرمين السيد - أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة تكثيف التنسيق مع سلطنة عمان، فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة والتبادل البرامجى، مقترحا عمل إنتاج برامجى مشترك يؤرخ عراقة وأصالة تاريخ البلدين ويكون بمثابة وثيقة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والعمانية.





جاء ذلك خلال لقاء حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، مع سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبدالله الرحبى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات العمل الإعلامى، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون الإعلامى بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانب المهنى والاقتصادى معا.

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين، كما تطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل الأدوات الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعى.

من جهته، أكد السفير العمانى بالقاهرة، دور مصر المهم فى قيادة العالم العربى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر متميزة، وأن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا إعلاميا مثمرا بين البلدين الشقيقين".