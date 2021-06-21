إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس

صرح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أنه تم اليوم الإثنين إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي، وبأن السفارة المصرية في طرابلس، التي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.
وقد قدم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.
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